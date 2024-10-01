İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası Donald Trump'tan açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik yaklaşan saldırısı konusunda uyarılarda bulunarak, mevcut ABD yönetiminin dış politika başarısızlığını belirtti.

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ABD eski Başkanı Donald Trump, şu anda ülkeyi yöneten Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ı ulkeyi kaosa sürüklemekle suçladı. Trump, Biden ve Harris'in uluslararası tehditlerden habersiz olduğunu ve ülkeyi sahipsiz bıraktıklarını belirtti. Dünyanın yanmakta olduğunu ve kimse tarafından kontrol edilmediğini ifade etti.

"BEN BAŞKANKEN İRAN TAMAMEN KONTROL ALTINDAYDI"

İran konusuna da değinen Trump, kendi başkanlık döneminde İran'ı kontrol altında tuttuğunu ve anlaşma yapmaları için çaresiz bıraktığını söyledi. Kamala'nın onlara Amerikan parasıyla yardım ettiğini ve şimdi her yere terör ihraç ettiklerini ve Orta Doğu'yu paramparça ettiklerini iddia etti.