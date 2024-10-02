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İran'ın füze saldırısı! İsrail Başbakanı Netanyahu: Bedelini ödeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'ın füze saldırısı! İsrail Başbakanı Netanyahu: Bedelini ödeyecek

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

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Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.

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