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Almanya, İran'ın İsrail'e füze saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya, İran'ın İsrail'e füze saldırısını kınadı

Almanya, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ı bu tehlikeli tırmanışa karşı uyardıklarını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran tarafından füzelerle saldırıya uğramaktadır. Mevcut saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

İran'ı bu tehlikeli tırmanışa karşı uyardıklarını belirten Baerbock, İran'ın saldırıları durdurmasını istedi. Baerbock, bunun bölgeyi daha da uçuruma sürüklediğini kaydetti.

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