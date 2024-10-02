2 ayrı suç örgütüne Kuyu-31 operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa ve Yozgat merkezli 5 ilde düzenlenen "Kuyu-31" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'da Doğan Gezekli'nin ve Yozgat'ta Ahmet Doğan'ın (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik olarak "Kuyu-31" operasyonları düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonların, Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, Manisa ve Yozgat KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda Manisa, Yozgat, Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, işyerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa muhalefet etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tefecilik, şantaj ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

Operasyonlar sonucunda 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."