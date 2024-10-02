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S&P'den İsrail'e kritik uyarı: Kredi notunu düşürdü

S&P'den İsrail'e kritik uyarı: Kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) son dakika İsrail kararı geldi. Uzun vadeli kredi notunu "A+"dan "A"ya, görünümü ise negatife düşürdü. 

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Gazze'deki savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışan İsrail, Lübnan​'a gece gündüz bomba yağdırırken, İsrail'de de sıcak anlar yaşandı. ABD'nin uyarılarının ardından İran'dan Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e füze saldırısı​ düzenlendi. Saldırıda atılan füzelerin yarısından çoğu İsrail'e düştü, özellikle Tel Aviv​'in kuzeyindeki bölgelerde hasara yol açtı. Saldırı sonrası ekonomide İsrail ile ilgili bir son dakika geldi.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, İsrail'in uzun vadeli kredi notunu "A+"dan "A"ya, görünümü ise negatife düşürdü.

Son dakika haberine göre, kredi notunun negatife düşürülmesinin nedeni güvenlik ve savunma konusundaki riskler.

S&P
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