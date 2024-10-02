Orta Doğu'daki yüksek tansiyon piyasaları nasıl etkiliyor? Dolar, Euro ne kadar oldu?
Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.Abone ol
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 34,1978'den tamamladı. Dolar/TL, 34,2290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,9200'den, sterlin/TL yatay seyirle 45,4910'dan satılıyor.
Dolar endeksi dün yüzde 0,5 artmasının ardından, şu sıralarda yatay seyirle 101,3 seviyesinde bulunuyor.
Orta Doğu'daki çatışmaların durumu da varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.
Dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu.
İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki verileceğine ilişkin açıklamalarının ardından bölgede gerilim yüksek kalmaya devam ediyor.
Öte yandan, dün açıklanan verilere göre ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 8 milyon 40 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğuma olabileceği endişelerini beslediğini belirterek, cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdüğünü söyledi.
Altında son durum
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 919 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.