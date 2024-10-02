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Alanya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Alanya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Cesedin 20 yaşındaki Tuncay Kaplan'a ait olduğu tespit edildi.

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Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 20 yaşındaki Tuncay Kaplan'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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