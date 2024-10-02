Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu

2024 Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. İTO'nun verilerine göre, eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında en büyük artış kurşun kalemde görüldü. En çok ucuzlayan ürün ise limon oldu.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, eylül ayında İstanbul'da bazı ürünlerde fiyatlar uçtu, bazıları ise cebi yaktı. En çarpıcı örneklerden biri, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan kurşun kalem oldu. Kurşun kalem fiyatı, yüzde 92,94'lük rekor bir artışla en çok pahalanan ürün olurken, gıda harcamaları grubunda yer alan limon ise yüzde 46,58 oranında düşüşle en çok ucuzlayan ürün oldu.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 129'unun perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 95 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 79,85 ile kurs ve özel ders ücreti, yüzde 66,22 ile defter, yüzde 65,33 ile okul kıyafetleri, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,68 ile taze fasulye, aynı gruptan yüzde 39,64 ile sivri biber, yüzde 34,55 ile kabak ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 30,94 ile okul çantası oldu.

Eylül ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limonun fiyatı yüzde 46,58 geriledi. Böylece limon, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 14,06 ile erik, yüzde 11,83 ile kavun, yüzde 7,11 ile armut, konut harcamaları grubundan yüzde 6,94 ile fuel-oil, yüzde 3,86 ile gaz yağı ve yüzde 3,03 ile yatak odası takımı olarak kayıtlara geçti.