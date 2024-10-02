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Saldırılar sonrası Hamaney'den ilk açıklama: Sebebi ABD ve Avrupa

Saldırılar sonrası Hamaney'den ilk açıklama: Sebebi ABD ve Avrupa

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısı sonrası ilk açıklamasında, bölgedeki çatışmaların sebebinin ABD ve bazı Avrupa ülkeleri olduğunu belirtti.

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İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan çatışmaların temel sorumlusu olarak ABD ve bazı Avrupa ülkelerini gösterdi.

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Hamaney, bu ülkelerin bölgedeki istikrarsızlığın ve savaşların ana kaynağı olduğunu belirterek, “Bölgemizdeki çatışmalara ve savaşlara, endişelere ve düşmanlıklara neden olan sorunun temeli, Amerika ve bazı Avrupa ülkeleridir. Eğer bu ülkeler bölgeden çekilir ve zararlarını azaltırlarsa, şüphesiz bu çatışmalar tamamen ortadan kalkacaktır” dedi. Hamaney, Ortadoğu’daki ülkelerin kendi yönetimlerini ve bölgelerini barış ve refah içinde idare edebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı.

İran’ın bir önceki gün İsrail’e yönelik başlattığı füze saldırısının ardından, Hamaney’in açıklamaları dikkat çekti. İran, İsrail’e 180 balistik füze fırlatarak kapsamlı bir misilleme gerçekleştirmişti. İran yönetimi bu saldırıyı, İsrail’in bölgedeki ihlallerine ve İran’ın egemenliğine yönelik tehditlerine karşı meşru müdafaa olarak nitelendirdi.

Hamaney'in yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmaların dış güçler tarafından körüklendiğini ve bu ülkelerin bölgeyi kasıtlı olarak istikrarsızlaştırdığını öne sürdü. “Bu bölge, dış müdahalelerden arındırıldığında, halklar barış, sağlık ve refah içinde bir arada yaşayabilir” diyen Hamaney, ABD ve Batılı ülkelerin bölge üzerindeki etkisinin son bulması gerektiğini savundu.

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