Erzurum'da dehşet! Park halindeki otomobilde bulundu

Erzurum'da yol kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

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Erzurum-Artvin kara yolu Söğütyanı Mahallesi girişinde 34 KBL 334 plakalı otomobilin park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, şoför koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu. Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Timur Turan'a (27) ait olduğunu belirledi.

Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.