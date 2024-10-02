Audi Brüksel fabrikası alıcı bulamıyor

Audi'nin Brüksel'de yer alan ve yakın zamanda kapanması söz konusu olan fabrikasına alıcı çıkmadı

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Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini almaya uygun bir talip henüz bulunamadı.

Audi, fabrikanın satışı için üretici ve tedarikçileri içeren 26 potansiyel alıcıyla görüşmesine rağmen, bunlardan hiçbiri 3 bin çalışanın iş güvenliğini sağlayacak ve çalışmalarını devam ettirecek somut tekliflerle gelmedi.