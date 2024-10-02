BIST 9.208
DOLAR 34,23
EURO 37,88
ALTIN 2.911,16
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan güncelleme! Saati değişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan güncelleme! Saati değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu"nun kamuoyuyla paylaşılma saatinin 18.00 olarak güncellendiğini bildirdi.

Abone ol

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "TCMB ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında gerçekleştirilen mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerinin üretilmesine yönelik istişare grubu toplantıları tamamlanmıştır. TÜİK tarafından ilgili göstergelerin, her ay TÜFE haber bülteninin yayımlanmasından bir iş günü sonra, saat 16.00'da TÜİK internet sitesinde yayımlanacağı kamuoyuna duyurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu mevsim etkilerinden arındırılmış verilerin kullanılabilmesine yönelik olarak, Banka tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılma saatinin resmi fiyat istatistiklerinin yayımlanmasını izleyen iş günü içinde saat 10.00 yerine 18.00 olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, TÜİK tarafından yayımlanan mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerin kullanıldığı ilk Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu 4 Ekim tarihinde saat 18.00'de yayımlanacaktır." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maymun çiçeğini bilmişti! Yusuf Güney yine tarih verdi: Hazırlıklı olun
Maymun çiçeğini bilmişti! Yusuf Güney yine tarih verdi: Hazırlıklı olun
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Füzelerin düştüğü yerleri...
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Füzelerin düştüğü yerleri...
Ünlü oyuncu Filiz Akın hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Filiz Akın hastaneye kaldırıldı
Emekli astsubaylardan "tazminat" eylemi
Emekli astsubaylardan "tazminat" eylemi
Audi Brüksel fabrikası alıcı bulamıyor
Audi Brüksel fabrikası alıcı bulamıyor
Saldırılar sonrası Hamaney'den ilk açıklama: Sebebi ABD ve Avrupa
Saldırılar sonrası Hamaney'den ilk açıklama: Sebebi ABD ve Avrupa
İsrail, Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladı
İsrail, Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladı
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla İran'ın saldırılarını görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla İran'ın saldırılarını görüştü
Erzurum'da dehşet! Park halindeki otomobilde bulundu
Erzurum'da dehşet! Park halindeki otomobilde bulundu
Trabzonspor taraftarı baba yeni doğan oğluna bu ismi verdi... "Ailemden tepki gösteren olmadı"
Trabzonspor taraftarı baba yeni doğan oğluna bu ismi verdi... "Ailemden tepki gösteren olmadı"
Ziraat Bankası ve Mastercard'dan ünlü futbolcu Lionel Messi'li Bankkart iş birliği
Ziraat Bankası ve Mastercard'dan ünlü futbolcu Lionel Messi'li Bankkart iş birliği
Herkesin dolabında bulunuyordu! Bakanlık harekete geçti hepsi toplatılıyor
Herkesin dolabında bulunuyordu! Bakanlık harekete geçti hepsi toplatılıyor