İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Füzelerin düştüğü yerleri...

İsrail, vatandaşlarından "düşmana yardım etmemek" için İran'dan atılan füzelerin düştüğü yerleri açık etmemelerini istedi.

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İsrail ordusu X sosyal medya platformundan "önemli mesaj" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, füzelerin düştüğü yerlerinin açığa çıkarılması ve (fotoğraf ve video çekimiyle) belgelenmesinin güvenlik zafiyeti oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

Basına uygulanan sıkı askeri kontroller ve sansür sebebiyle İsrail basını füzelerin düştüğü yerlere ilişkin herhangi bir paylaşım yapmazken, İsrail vatandaşları ise, füzelerin düştüğü yerlere ilişkin fotoğraf ve görüntülerin yanı sıra İsrail askerlerinin füzelerin fırlatıldığı sırada saklandıkları görüntüleri sosyal medyada çokça paylaştı.

Açıklamada, "Düşmana yardım ettin, sorumluluk elimizde, füzelerin düştüğü yerleri açığa çıkarmayalım." ifadeleri yer aldı.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.