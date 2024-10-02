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Türkiye'den 'Lübnan' hamlesi! Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıktı

Türkiye'den 'Lübnan' hamlesi! Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapan Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu seviyesinin en yüksek seviye olan 3’e yükselttiklerini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan’daki güncel gelişmeler doğrultusunda Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3’e çıkarıldığını duyurdu.

Bu adım, Türk gemilerinin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi ve limanlarda gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla atıldı.

Bakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3’e geçişle birlikte, gemi ve mürettebatının yetkili makamların tüm talimatlarına uyması gerektiğini belirtti. Uraloğlu, "Gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisi ile iş birliği içinde güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak" dedi.

Geminin kaptanı, güvenlik önlemlerini artırma yetkisine sahip olacak. Bu çerçevede, güvenlik tehdidine yakın alanlar belirlenerek erişim kısıtlanabilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve genel erişim tamamen durdurulabilecek.

Bakan, güvenlik seviyesi 3 kapsamında yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini vurgulayarak, "Gemilere malzeme teslimi sırasında daha kapsamlı aramalar yapılacak, alımlar sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecektir. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, gemilere erişimin tek ve kontrollü bir noktadan sağlanacağını, yalnızca yetkili kişilere giriş izni verileceğini belirtti. Ayrıca, geminin riskli alanlardan yer değiştirmesi ve tümünün veya belirli alanlarının aranması işlemlerinin de uygulanabileceğini ifade etti.

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