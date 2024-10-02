Fenerbahçe’nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı! 8 futbolcu Hollanda’ya götürülmedi

UEFA Avrupa Ligi 2.hafta maçında Twente ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’nin 21 kişilik kamp kadrosu açıklandı. 8 futbolcu Hollanda’ya götürülmedi.

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union SG takımını 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2.haftada Hollanda ekibi Twente ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Twente Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

Hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Hollanda’ya gidecek olan Fenerbahçe’nin 21 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü ve kırmızı kart cezalısı Osayi Samuel’in yanı sıra Avrupa kadrosunda olmayan Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Hollanda’ya götürülmedi.