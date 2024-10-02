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Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen kadroda yok

Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda FC RFS ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Victor Osimhen ile birlikte kırmızı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera kadroda yer almadı.

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Daugava Stadı'nda perşembe günü saat 19.45'te başlayacak maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Riga'ya hareket etti.

Havalimanına otobüsle gelen teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

Galatasaray sosyal medya hesabından RFS maçının kamp kadrosunu da açıkladı.

Aslan'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Victor Osimhen ile birlikte kırmızı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın RFS maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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