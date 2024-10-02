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Trump: Ben başkan iken Ortadoğu'da savaş yoktu

Trump: Ben başkan iken Ortadoğu'da savaş yoktu

ABD’nin eski Başkanı Trump, İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Ben başkan iken Orta Doğu'da savaş yoktu” dedi. Trump, Biden'ı eleştirerek Trump, "Dünya yanıyor ve kontrolden çıkıyor. Ülkemizi yöneten kimse yok. Joe Biden, neredeyse görünmez bir başkan, Kamala Harris ise tamamen kayıp." ifadelerini kullandı.

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İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, açıklamalarda bulundu. Trump, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştirerek, dünya genelinde çatışmaların arttığını ve ABD'nin liderlikten yoksun olduğunu söyledi.

Trump, "Dünya yanıyor ve kontrolden çıkıyor. Ülkemizi yöneten kimse yok. Joe Biden, neredeyse görünmez bir başkan, Kamala Harris ise tamamen kayıp." ifadelerini kullandı.

Harris'in bağış toplama faaliyetlerine odaklandığını savunan Trump, mevcut yönetimin ABD’yi zayıf bir duruma soktuğunu belirtti. Başkan olduğu dönemde İran'ın kontrol altında olduğunu belirten Trump, "İran nakit sıkıntısı çekiyordu ve bir anlaşma yapmak için çaresizdi. Ancak Biden ve Harris'in yönetiminde terör her yere yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimi dünyayı savaşın eşiğine getirmekle suçlayan Trump, "Ben başkan iken Orta Doğu'da savaş yoktu, enflasyon yoktu ve Afganistan'daki felaket yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan olması halinde dünyada barışın yeniden sağlanacağını söyleyen Trump, Kamala Harris’in dört yıl daha görevde kalması durumunda ise dünyanın büyük bir krize sürükleneceğini ifade etti.

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