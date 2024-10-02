Acun Ilıcalı'dan Galatasaraylı Metin Öztürk'e yanıt! "4 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Ilıcalı'ya Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk cevap verdi. Ilıcalı ise kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk'ü hedef alarak "Laf kalabalığıyla konuyu dağıtmaya çalışıyor..." dedi. Ayrıca Acun Ilıcalı, Metin Öztürk'e 4 soru sorarak, somut cevaplar beklediğini belirtti.

Acun Ilıcalı'nın Metin Öztürk'e cevabı şu şekilde:

"Dün sözlerime başlarken “Konuşacağım her şey somut olacak, bir iddia, gri alan üzerinde konuşma yapmayacağım. Kimse de laf kalabalığı yapmasın, konuşmayı başka yerlere çekmesin, kinimi kusacağım diye bize saldırmasın” dedim.

Ancak ne yazık ki kalemşörler tam olarak laf kalabalığı çerçevesinde, topyekün cevap yetiştirme çabası içerisindeler...

Az önce aklınca bana mesaj vermeye çalışan Metin Öztürk de yine laf kalabalığıyla konuyu dağıtmaya çalışıyor...

Özellikle eski başkanımızın seçim kazanma hırsıyla yaptığı, yargıya taşıdığım mesnetsiz ve çirkin iftiralar üzerinden bana saldırmaya çalışanlar komik duruma düşüyorlar.

Alakasız konular odağında beni karalama ve olayı sulandırma çabasında olanlara somut cevap vereceğim:

TV8’de yayınlanan bahis reklamı, Hollandalı servis sağlayıcıdan gelen, sinyali dışarıdan alınan, kanalımızın anlaşması olmayan ve hiçbir bedel almadığımız bir reklamdı.

Bunu kamuoyuna açıkladık, bu gerçek herkes tarafından biliniyor.



Şimdi bana laf yetiştirmeye çalışan sözcüler ve Metin Öztürk, size yarattığınız alakasız gündemi bir yana bırakıp gerçeklere yönelik 4 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum:

1- Ben hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım.

Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı? Sponsorluğundan para aldınız mı?

2- Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu?

Bu durum haksız rekabet yaratmıyor mu?

3- Geçen sezon transfer ettiğiniz futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor.

Siz yalanlayabiliyor musunuz?

4- Bu durum haksız rekabet olmuyor mu? İki durumda harcama limitlerinde size haksız avantaj sağlamıyor mu?

Konuyu bambaşka yerlere dağıtıp bana saldırınca zor durumda ve suçlu görünüyorsunuz.

Bu net sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum"

Metin Öztürk ne dedi?

Açıklanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine şaşırdığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Benim bildiğim kadarıyla bir teknik direktör eğer hakeme hakaret ettiyse sarı veya kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Dördüncü hakem, böyle bir durumda orta hakeme durumu söyler. Böyle bir şey de yok. İki gündür sponsor kardeş kulüpler, garip açıklamalar yapıyor. Hayretle izliyoruz. Sahada kazanamayınca, 11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığına diğer kulüp de uymuş. Yeni federasyona güveniyoruz. Umarım bu saçmalıklara aldanmazlar. 10 gün önceki bir olaydan bahsediliyor. Mert Hakan Yandaş'tan hiç bahsedilmiyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı taraftarlara hakareti var ve kamera bu olayı yakalamış. Bununla ilgili de bir şey yok. Tamamen bir algı operasyonu. Biz, işimize bakacağız. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra penaltı olmasaydı maç 5-6'ya gidecekti. Hakem yardımlarına koştu. Biz, işimize bakacağız. Federasyona elimizden gelen desteği göstereceğiz ve ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz."

"TFF'nin 'Survivorcı'nın lafıyla hareket edeceğini düşünmüyorum"

Ciddi bir kulüp olduklarını belirten Öztürk, "Türkiye Futbol Federasyonunun kalkıp da bir 'Survivorcı'nın lafıyla hareket edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray Lisesinden çıkmış ve üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi insanlara ve durumlara cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, taraftarlarını ve hocalarını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin." şeklinde konuştu.

İllegal bahis konusuna da değinen Öztürk, "İllegal bahis, hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de onları araştırdık. Sporla ilgili haberleri vardı. Bunun için de federasyona başvurduk. Federasyona başvurmadan hiçbir yerinize reklam alamazsınız. Federasyon da sorumluluğu bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de sonra bunu askıya aldık. Federasyon da önceki günlerde bu izni iptal etti. Sanırım 2021 yılıydı. Bir televizyon kanalına illegal bahis sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan ceza geldi. Bu hangi kanaldı hatırlamıyorum ama bu kanalın hangisi olduğunu Acun Ilıcalı'ya sorun. Bu ceza niye gelmiş onu da sorun." ifadelerini kullandı.