BIST 9.013
DOLAR 34,20
EURO 37,84
ALTIN 2.915,84
HABER /  POLİTİKA

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım planı!

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım planı!

Cevdet Yılmaz'ın Türkiye'de 5 milyar dolarlık yatırım planladığını söylediği ancak ismini vermediği şirket belli oldu. Suudi enerji şirketi Acwa Power'ın 2017'deki yatırımının ardından Türkiye'yi bir kez daha radarına aldığı belirtildi.

Abone ol

Enflasyonu dizginlemek için uygulamaya konan ekonomi politikasının bir amacı da Türkiye'ye dış yatırımları çekmek. Bunun için Asya, ABD ve Körfez'de hükümet şirketlerle bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde Suudi Arabistanlı bir şirketin ilgisinden söz etti.

"Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye’ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti" diyen Yılmaz, şirket adı vermekten kaçındı.

ACWA POWER, BAKANLIKLA GÖRÜŞÜYOR

Bloomberg, bir kaynağına dayandırdığ haberinde, Yılmaz'ın bahsettiği enerji şirketinin Acwa Power olduğunu yazdı. Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla görüştüğü ancak hangi aşamada olduğu belirtilmedi.

Acwa Power sözcüsü ise "Bölgedeki iş geliştirmemizin bir parçası olarak Türkiye’deki taraflarla görüşmeler yapıyoruz, ancak bu noktada daha fazla ayrıntı veremeyiz” dedi.

Acwa Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan Kırıkkale’deki kombine doğalgaz çevrim santrali 2017 yılında açıldımıştı. Santralin 950 megavat kapasitesi bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 55 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 55 bin liraya yükseldi
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla İran'ın saldırılarını görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla İran'ın saldırılarını görüştü
Acun Ilıcalı'dan Galatasaraylı Metin Öztürk'e yanıt! "4 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum"
Acun Ilıcalı'dan Galatasaraylı Metin Öztürk'e yanıt! "4 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum"
Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: O ülkeyi terk edin
Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: O ülkeyi terk edin
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Bakan Şimşek'ten "iş yapmaya ve diyaloğa açığız" mesajı
Bakan Şimşek'ten "iş yapmaya ve diyaloğa açığız" mesajı
Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen kadroda yok
Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen kadroda yok
Trump: Ben başkan iken Ortadoğu'da savaş yoktu
Trump: Ben başkan iken Ortadoğu'da savaş yoktu
Türkiye'den 'Lübnan' hamlesi! Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıktı
Türkiye'den 'Lübnan' hamlesi! Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıktı
Fenerbahçe’nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı! 8 futbolcu Hollanda’ya götürülmedi
Fenerbahçe’nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı! 8 futbolcu Hollanda’ya götürülmedi
Uçakta kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
Uçakta kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma