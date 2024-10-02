Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım planı!

Cevdet Yılmaz'ın Türkiye'de 5 milyar dolarlık yatırım planladığını söylediği ancak ismini vermediği şirket belli oldu. Suudi enerji şirketi Acwa Power'ın 2017'deki yatırımının ardından Türkiye'yi bir kez daha radarına aldığı belirtildi.

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Enflasyonu dizginlemek için uygulamaya konan ekonomi politikasının bir amacı da Türkiye'ye dış yatırımları çekmek. Bunun için Asya, ABD ve Körfez'de hükümet şirketlerle bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde Suudi Arabistanlı bir şirketin ilgisinden söz etti.

"Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye’ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti" diyen Yılmaz, şirket adı vermekten kaçındı.

ACWA POWER, BAKANLIKLA GÖRÜŞÜYOR

Bloomberg, bir kaynağına dayandırdığ haberinde, Yılmaz'ın bahsettiği enerji şirketinin Acwa Power olduğunu yazdı. Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla görüştüğü ancak hangi aşamada olduğu belirtilmedi.

Acwa Power sözcüsü ise "Bölgedeki iş geliştirmemizin bir parçası olarak Türkiye’deki taraflarla görüşmeler yapıyoruz, ancak bu noktada daha fazla ayrıntı veremeyiz” dedi.

Acwa Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan Kırıkkale’deki kombine doğalgaz çevrim santrali 2017 yılında açıldımıştı. Santralin 950 megavat kapasitesi bulunuyor.