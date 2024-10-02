ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla İran'ın saldırılarını görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.

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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüşmesinde, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin görüşmede, İran tehdidine karşı ABD'nin bölgedeki askeri kapasitesini artırdığını ve müttefiklerini koruma taahhüdünün altını çizdi.

Açıklamada, ABD'nin, İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunma konusunda iyi bir duruşa sahip olduğunu vurgulayan Austin'in, herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede iki bakanın, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının İran için ağır sonuçları olacağını değerlendirdiği de belirtildi.