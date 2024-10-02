İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Batı'ya seslendi: İsrail'i çekin

Katar'da açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve Batı'ya seslenerek "İsrail'i çekin. Eğer bize saldırırlarsa daha şiddetle karşılık vereceğiz" dedi.

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İran, Lübnan'a saldıran ve savaşı daha geniş bir alana yaymak isteyen İsrail'i vurdu.

Saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile açıklama yaptı.

İsrail'in bölgedeki tansiyonu yükselttiğini belirten Pezeşkiyan ABD ve Batı'ya seslenerek 'Eğer bize saldırırlarsa daha şiddetle karşılık vereceğiz.' mesajı verdi.

"BİZ BARIŞ İSTİYORUZ, İSRAİL BİZİ KARŞILIK VERMEK ZORUNDA BIRAKIYOR"

Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:

Bölgenin güvenliği konusunda bütün Müslümanların güvenliğini sağlar. Kan dökülmesini asla istemiyoruz. Ben Cumhurbaşkanı olduğumdan beri söylediğim bütün sözlerde şunu söylemek istedim. Biz barış istiyoruz. Hiçbir devlet veya hiçbir bölgede hiç kimse savaş istemiyor. Sadece İsrail bizi karşılık vermek zorunda bırakıyor.

"TARİH BOYUNCA İŞLEMEDİĞİ CİNAYETLERİ İŞLEDİLER"

İsrail misafirimizi Tahran'da öldürdü. Bizim Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni gününde biz sabrettik. Dediler ki biz savaşı durduracağız. Sabredin dediler. Sabrettik ama onlar İsrail olarak Gazze'ye saldırmaktan vazgeçmediler. Lübnan'a saldırmaktan vazgeçmediler. Özellikle hiç kimsenin tarih boyunca işlemediği cinayetleri işlediler İsrailliler.

"ABD VE BATI'YA SESLENİYORUM: İSRAİL'İ ÇEKİN, BU BÖLGENİN GÖBEĞİNE SİZ YERLEŞTİRDİNİZ"

Buradan ABD ve Batı'ya sesleniyorum, İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz, bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz.