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HABER /  POLİTİKA

Mehmet Şimşek'ten dar gelirliye sosyal konut müjdesi

Mehmet Şimşek'ten dar gelirliye sosyal konut müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada dar gelirli vatandaşlar için yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini açıkladı.

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Kira artışlarının önüne geçmek için yeni sosyal konut projeleri gerçekleştiriliyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle ev ve kira fiyatlarında büyük artışlar görülürken, hükümetin temel önceliklerinden biri de dar gelirliler için bu kalemleri ucuzlatmak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MÜJDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira artışları ile ilgili soru önergesini yanıtladı.

Bakan Şimşek, “Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.

YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK

Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğini dile getirdi.

"AMAÇ KONUTA ERİŞİMİN ARTMASI"

Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

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