Mourinho açıkladı! Fenerbahçe'ye geldiği için pişman mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelme kararımdan pişman değilim." dedi.

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Fenerbahçe, yarın deplasmanda Twente ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Yüksek şiddette çalışmalar yapamadı"

"Güçlü yönleri takım olmaları. Takım halinde oynuyorlar. Bunun çalışmalarını görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek şiddette çalışmalar yapamadık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Kararımdan hiç pişman değilim"

"Ben diğer çalıştığım kulüpleri yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanamak ile Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe ile kazanmak arasında hiçbir fark yok. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım."