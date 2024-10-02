Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ertelendi

Kadın Basketbol'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarına ertelendi.Abone ol
Basketbolda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde olay çıktı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu.
Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.
MAÇ ERTELENDİ
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar sonrası salon boşaltıldı. Sonrasında alınan kararla mücadele 3 Ekim günü oynanmak üzere ertelendi.