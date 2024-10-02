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Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ertelendi

Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ertelendi

Kadın Basketbol'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarına ertelendi.

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Basketbolda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde olay çıktı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu.

Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

MAÇ ERTELENDİ

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar sonrası salon boşaltıldı. Sonrasında alınan kararla mücadele 3 Ekim günü oynanmak üzere ertelendi.

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