Okan Buruk: Fenerbahçe ve Beşiktaş bana ceza aldırmak için...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi." dedi.

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UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, yarın TSİ 19.45'te Rigas Skola ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar müsabakanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Letonya'ya gitti.

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rakibin çok başarılı bir takım olduğunu belirten Buruk, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Galibiyetle başladık ve galibiyetle devam etmek istiyoruz. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Son iki senenin şampiyonu. Bu sene de şampiyonluğa çok yakınlar. Önemli bir takım ve kendi ligi içinde önemli oyunculara sahipler. Çok başarılı bir takım. Taktiksel olarak maç maç değişiklik yaptıklarını gördük. Bazen dörtlü bazen üçlü savunma ile oynuyorlar. Oyun içi dizilişleri değişiyor. İyi savunma yapacak bir takım. Son Steaua Bükreş maçında izledik. Kalabalık savunma yapmayı ve zaman zaman önde baskıyı denediler. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. 5 günlük bir arada dinlendik. Hazırlandık. Yarın oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah yarın kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Deplasman maçlarında saha sentetik değilse son taktik antrenmanımızı kendi tesislerimizde yapıyoruz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde de bütün programımızı bu şekilde yaptık" dedi.

"Bana ceza aldırmak için TFF'de çalışma yaptıkları söylendi"

Kendisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevki ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Yine enteresan şeyler olmaya başladı. Hem benim hem de Batshuayi’yin PFDK’ya sevki çok enteresan. Saha kenarındaydım. Hakemle bir diyaloğum olsaydı bana kart gösterirdi. Gözlemci vardı. Dördüncü hakem vardı. Koridorda bir şey yok, dışarıda bir şey yok, saha içinde gördüğüm bir kart yok. Benim aldığım bilgi, daha pazar gününden itibaren Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi. Bu bilgiyi pazar günü almıştım. Tabii ki buna çok inanmadım. Dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. Bana enteresan geliyor" dedi.

"Beni görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Hukuka aykırı"

Kasımpaşa maçının hakemi ile iletişimi olmadığını belirten Buruk, şunları söyledi:

"Hakemi tehdit etmem için benim hakemle bir diyaloğun olması lazım. Hakemin karşımda olması lazım. Karşımda olmayan birini ben tehdit edemem. Basın yoluyla tahdit etme gibi bir şey de olmadı. Bunların önü arkası olmayan kayıtlar. Hangi pozisyon için konuştuğunuz belli değil. Yanlış penaltı mı, doğru verilen penaltı için mi konuştunuz Burada kendi kendine söylenmeniz bile artık bundan sonra Türkiye’de bütün takımlar ve teknik adamlar için bir ceza maddesi olarak ortaya çıkacaktır. Bundan sonra her konuşma potansiyel PFDK sevki olarak karşınıza çıkacak. Bunu demek istiyorlar. Hakemi tehdit etmem için onunla iletişimimin olması lazım. Hakemle iletişimimin olmadığı, beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu, hukuka aykırı."