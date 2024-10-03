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Sergen Yalçın aldığı teklifi açıkladı

Sergen Yalçın aldığı teklifi açıkladı

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, Avrupa'dan aldığı teklifi ve son kararını açıkladı.

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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın geçen sezonun bitmesiyle birlikte görevinden ayrılmıştı.

Schalke'nin istediği iddia edildi

Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktöre, Schalke 04'ün ilgisinin olduğu iddia edilmişti.

Sergen Yalçın haberleri doğruladı

Sergen Yalçın, Schalke 04'ün kendisine teklif yaptığını doğruladı. KAFA Sports'a konuşan Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Öyle bir teklif geldi ama çok düşünmüyorum." dedi.

Yalçın açıklamasının devamında, "Ben çalışmayı düşünmüyorum açıkçası. Çok düşünmüyorum antrenörlük yapmayı şu an" ifadelerini kullandı.

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