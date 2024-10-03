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İsrail bu kez Suriye'nin Lazkiye ilçesine saldırdı

İsrail bu kez Suriye'nin Lazkiye ilçesine saldırdı

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Akdeniz tarafından saat 04.00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesinde birden fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırılar sonucunda güçlü patlamalar meydana gelirken, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye çalıştığı kaydedildi.

Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.

İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün bulunduğu Lazkiye’nin Ceble ilçesinde İran destekli gruplar da varlık gösteriyor.


İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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