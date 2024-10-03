AB, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediklerini bildirdi.

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Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine yönelik haksız saldırıları ve BM insani yardım çalışanlarının kabul edilemez sayıdaki can kayıplarını esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin Guterres'i desteklediğini bildiren Borrell, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, başta Orta Doğu olmak üzere tüm çatışmalarda barışın sağlanması için yorulmak bilmeden sarf ettiği çabalarını destekliyoruz." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya paylaşımında, "BM'nin çabalarını tamamen destekliyoruz ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in yanındayız." ifadesine yer verdi.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.