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HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu yıllar sonra şaşkına çeviren fotoğraf hakkında konuştu

Ekrem İmamoğlu yıllar sonra şaşkına çeviren fotoğraf hakkında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a korona aşısı yapan doktorun kendisine olan benzerliğiyle ilgili esprili bir yorumda bulunarak, "Fotoğrafa 10 defa baktım ben miyim diye. Saç ben, kulak ben" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde Ankara Şehir Hastanesi'nde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı olmuştu.

Erdoğan, aşı sırasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Aşıyı yapan doktorun Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği, fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasına neden olmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı televizyon programında çok konuşulan fotoğrafla ilgili  konuştu. Fotoğrafı görünce şaşkınlık yaşadığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Şu fotoğrafa 10 defa baktım, ben miyim diye. Saç ben, kulak ben. Ben Cumhurbaşkanı'na iğne yapmadım yani. 'Fotomontaj mı yaptılar?' diyorum. 10 defa baktım inan, 'espri mi yapıyorlar' diye. Sonra doktorun kendisiyle görüntülü konuştum. Bayağı benziyor. Ben değilmişim."

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