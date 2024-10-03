BIST 9.013
DOLAR 34,21
EURO 37,86
ALTIN 2.920,24
HABER /  GÜNCEL

Ayakkabısından viski içilmişti! Didem Soydan, 'rezalet' yorumu yapan Ebubekir Şahin'e yanıt verdi

Ayakkabısından viski içilmişti! Didem Soydan, 'rezalet' yorumu yapan Ebubekir Şahin'e yanıt verdi

Didem Soydan’ın, Youtube’daki ‘Soba’ programında ayakkabısından viski içildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para” diyerek görüntülere tepki gösterdi. Soydan olayla ilgili ‘Aramızda Kalmasın’ kameralarına bir açıklamada bulundu.

Abone ol

Sosyal medyada iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Didem Soydan yine gündeme gelmişti.

Youtube’da Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın konuğu olan model Didem Soydan’ın ayakkabısından viski içilmesi gündem olmuştu.

S.O.B.A adlı programda Ali Biçim ve Mesutcan Tomay “Sağlığına” diyerek ayakkabıya dökülen viskiyi içmişti. Ardından Soydan’ın Mesutcan Tomay’a “Ayaklarım 36 numara mı bir inceler misin” demesinin ardından Tomay, “Bu ayaklar öpülür başa konur” diyerek modelin ayaklarını öpmüştü.

Ebubekir Şahin'den tepki

Bu görüntüler RTÜK Başkanı'nı da rahatsız etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp ayakkabısından viski içmesine sert bir dille tepki gösterdi.

Başkan Şahin, "Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para" ifadelerini kullandı.

Şahin'in açıklamasından sonra Didem Soydan'a Aramızda Kalmasın ekibi bu konuyu sordu. Başarılı model Soydan "Biz yaptık beğenmeyen kapatsın beğenen açsın! Türk halkı her şeyi unutur" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu yıllar sonra şaşkına çeviren fotoğraf hakkında konuştu
Ekrem İmamoğlu yıllar sonra şaşkına çeviren fotoğraf hakkında konuştu
Diyarbakır'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Diyarbakır'da deprem paniği! AFAD duyurdu
15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
57 ilde dev operasyon! Ali Yerlikaya duyurdu
57 ilde dev operasyon! Ali Yerlikaya duyurdu
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı Ayşe Ateş'ten tepki: Şimdi beklesinler
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı Ayşe Ateş'ten tepki: Şimdi beklesinler
İsrail bu kez Suriye'nin Lazkiye ilçesine saldırdı
İsrail bu kez Suriye'nin Lazkiye ilçesine saldırdı
AB, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi
AB, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.
TFF hakemi Cihan Aydın'ın FIFA kokartı iptal edildi
TFF hakemi Cihan Aydın'ın FIFA kokartı iptal edildi
HSK, Yargıtay ve Danıştay'a 11 yeni üye seçti
HSK, Yargıtay ve Danıştay'a 11 yeni üye seçti
Sergen Yalçın aldığı teklifi açıkladı
Sergen Yalçın aldığı teklifi açıkladı
CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri
CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri