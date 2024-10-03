Ayakkabısından viski içilmişti! Didem Soydan, 'rezalet' yorumu yapan Ebubekir Şahin'e yanıt verdi

Didem Soydan’ın, Youtube’daki ‘Soba’ programında ayakkabısından viski içildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para” diyerek görüntülere tepki gösterdi. Soydan olayla ilgili ‘Aramızda Kalmasın’ kameralarına bir açıklamada bulundu.

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Sosyal medyada iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Didem Soydan yine gündeme gelmişti.

Youtube’da Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın konuğu olan model Didem Soydan’ın ayakkabısından viski içilmesi gündem olmuştu.

S.O.B.A adlı programda Ali Biçim ve Mesutcan Tomay “Sağlığına” diyerek ayakkabıya dökülen viskiyi içmişti. Ardından Soydan’ın Mesutcan Tomay’a “Ayaklarım 36 numara mı bir inceler misin” demesinin ardından Tomay, “Bu ayaklar öpülür başa konur” diyerek modelin ayaklarını öpmüştü.

Ebubekir Şahin'den tepki

Bu görüntüler RTÜK Başkanı'nı da rahatsız etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın manken Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp ayakkabısından viski içmesine sert bir dille tepki gösterdi.

Başkan Şahin, "Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para" ifadelerini kullandı.

Şahin'in açıklamasından sonra Didem Soydan'a Aramızda Kalmasın ekibi bu konuyu sordu. Başarılı model Soydan "Biz yaptık beğenmeyen kapatsın beğenen açsın! Türk halkı her şeyi unutur" dedi.