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Muş'ta otomobil ile tır çarpıştı! Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Muş'ta otomobil ile tır çarpıştı! Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İlçenin Erentepe beldesi yakınlarında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 LN 545 plakalı otomobil ile şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı tır çarpıştı.

Tırın devrildiği, otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, otomobildeki 1 kişi öldü, aynı araçtaki 1 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Tır sürücüsü ile AFAD ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan diğer yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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