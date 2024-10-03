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Şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasından çıkanlar şaşırttı!

Şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasından çıkanlar şaşırttı!

Tekirdağ'da otobüs terminalinde çantasında 53 bin 872 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini engellemek ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, terminalde şüphe üzerine durdurduğu H.A'nın üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Aramada çantada 53 bin 872 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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