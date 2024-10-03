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CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller imza topluyor iddiası! Aytunç Erkin yazdı

CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller imza topluyor iddiası! Aytunç Erkin yazdı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP içinde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra birtakım tartışma ve ayrışmalar olduğuna işaret ettiği yazısında, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin delegeleri arayarak olağanüstü kurultay için şimdiden imza vermeleri için söz alındığı iddialarını paylaştı.

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CHP genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla milletvekillerinin Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılaması kararı partiyi ikiye böldü.

TBMM'nin yeni yasam ayılı açılışında CHP'den 127 vekilden 66'sı ya yoktu ya da ayağa kalkmadı. 

CHP'deki rahatsızlığı kaleme alan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP kulislerinden edindiği bilgileri yazısında aktardı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri delegeleri arıyor ve olağanüstü kurultay için şimdiden imza vermeleri için söz alıyor. Bu konuda da olumlu dönüş alıyorlar. Kasım-Aralık aylarında CHP'de hareketli günler yaşanabilir."

Ankara koridorlarını yakından takip eden bir dostumun verdiği bilgi üzerine CHP koridorlarında dolaştım.

Bir milletvekili imza toplanmadığını söyledi ama CHP yönetiminin "ötekileştirdiği" vekillerin duyduğu rahatsızlığın altını çizdi ve ekledi: "Bazı vekiller delegeleri arayabilir bu da normaldir ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın delegelerin ne yapacağı yani İmamoğlu'nun tavrı burada önemli."

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