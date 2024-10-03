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Şimşek'ten dar gelirliye 'konut projesi' müjdesi! Yeni çalışmalar yolda

Şimşek'ten dar gelirliye 'konut projesi' müjdesi! Yeni çalışmalar yolda

Kira ve konut satış fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken Mehmet Şimşek, ''Yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.'' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira artışları ile ilgili soru önergesini cevapladı.

Bakan Şimşek, “Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.

Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğini dile getirdi. Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak."

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