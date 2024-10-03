Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan çırpınışları Özgür Özel'in tahtını salladı!

Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişi sırasında Özgür Özel'in milletvekillerine ayakta karşılama talimatıyla ilgili CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

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TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul salonuna girişi sırasında CHP grubunda ayağa kalkan ilk isim Özgür Özel oldu.

Özel’in ayağa kalkmasının ardından CHP milletvekilleri de ayağa kalktı. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili, "Biz, Cumhurbaşkanını, Anayasa'ya göre Meclis'i açmakla görevli olan kişiyi, makama saygısızlık yapmadan karşıladık" dedi.

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili sosyal medyada linç edilen Özgür Özel’e bir yanıt da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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