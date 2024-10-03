BIST 9.063
DOLAR 34,17
EURO 37,85
ALTIN 2.903,95
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan çırpınışları Özgür Özel'in tahtını salladı!

Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişi sırasında Özgür Özel'in milletvekillerine ayakta karşılama talimatıyla ilgili CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Abone ol

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul salonuna girişi sırasında CHP grubunda ayağa kalkan ilk isim Özgür Özel oldu.

Özel’in ayağa kalkmasının ardından CHP milletvekilleri de ayağa kalktı. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili, "Biz, Cumhurbaşkanını, Anayasa'ya göre Meclis'i açmakla görevli olan kişiyi, makama saygısızlık yapmadan karşıladık" dedi.

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili sosyal medyada linç edilen Özgür Özel’e bir yanıt da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN VİDEOLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi değişti
Muş'ta otomobil ile tır çarpıştı! Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Muş'ta otomobil ile tır çarpıştı! Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
TÜİK açıkladı! Eylül ayı enflasyonu belli oldu
TÜİK açıkladı! Eylül ayı enflasyonu belli oldu
Şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasından çıkanlar şaşırttı!
Şüphe üzerine durdurulan kişinin çantasından çıkanlar şaşırttı!
İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu yaşanıyor
CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller imza topluyor iddiası! Aytunç Erkin yazdı
CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller imza topluyor iddiası! Aytunç Erkin yazdı
HSK Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçti! Karar Resmi Gazete'de
HSK Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçti! Karar Resmi Gazete'de
Karadağlı'nın 'Lale devri bitti' sözlerine Beşikçioğlu'ndan imalı yanıt
Karadağlı'nın 'Lale devri bitti' sözlerine Beşikçioğlu'ndan imalı yanıt
Ayakkabısından viski içilmişti! Didem Soydan, 'rezalet' yorumu yapan Ebubekir Şahin'e yanıt verdi
Ayakkabısından viski içilmişti! Didem Soydan, 'rezalet' yorumu yapan Ebubekir Şahin'e yanıt verdi
Ekrem İmamoğlu yıllar sonra şaşkına çeviren fotoğraf hakkında konuştu
Ekrem İmamoğlu yıllar sonra şaşkına çeviren fotoğraf hakkında konuştu
Diyarbakır'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Diyarbakır'da deprem paniği! AFAD duyurdu
15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü
15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü