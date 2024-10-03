Donald Trump'ın mesajını gören Türk vatandaşı şok oldu: "Lan ne oluyor!"

ABD Başkan Adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yanlışlıkla bir Türk kullanıcıyı etiketledi. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Türk kullanıcı, Trump'ın mesajına "Lan ne oluyor beni niye etiketledi bu" şeklinde karşılık verdi.

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Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri için çalışmalarına devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, X hesabından yaptığı bir paylaşımla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Trump, yanlışlıkla bir Türk kullanıcının hesabını etiketledi.

Söz konusu paylaşımda Trump, “Gönderimi beğendiğiniz için teşekkürler! Size Kuzey Carolina için önemli seçim bilgileri göndereceğim. Donald J. Trump için 5 Kasım'da oy vermeye hazır olun” dedi.

Trump'ın kendisini etiketlediğini gören Türk kullanıcı, gözlerine inanamadı. Türk kullanıcı Trump’ın paylaşımı karşısında şaşkınlığını belli ederek, “Lan ne oluyor beni niye etiketledi bu” dedi.

Söz konusu paylaşım ise 1,5 milyondan fazla görüntüleme alırken, gelen yorumlar ise tebessüm ettirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;