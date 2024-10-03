Narin'in katili 44 gündür neden bulunamadı? Uzman isim yanlış yapıldı dedi açıkladı
21 Ağustos'ta kayboldu, 8 Eylül'de cansız bedeni bir derede çuval içinde bulundu ancak katili hala bulunamadı. Narin Güran soruşturmasında cevaplanması gerekenler onlarca soru 44 gün geçmesine rağmen hala yanıt bulamadı. Peki soruşturmada yapılan yanlış ne? Eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk dikkat çeken o detaya işaret etti.
Diyarbakır’a bağlı Tavşantepe Mahallesi Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 44’üncü gününde sürüyor. Katil ya da katillerin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı.
Soruşturma sürerken, eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Cumhuriyet'e Narin cinayetiyle ilgili analiz yaptı. Öztürk, “Nasıl oldu da 80 haneli bir köy organize bir suskunluk içine girdi? Bu olay bir köyde, feodal bir yapıda, inançsal, kültürel, aşiretsel, cemaatsel ve töresel bir toplulukta bir cinayet olayında büyük bir organizasyonun olduğu büyük bir olay olarak soruşturma tarihindeki yerini almıştır ve alacaktır.
Jandarma yetkililerinin olayı aydınlatmak için sarfettikleri tüm iyi niyetli çalışmalara karşın köy halkı ve akraba çevresi sürekli yanlış bilgi ve yönlendirmelerle çocuğun bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemişlerdir” dedi.
“Analiz etmemiz gereken, arama ve kolluk çalışmalarının adli sürecin soruşturma usul ve tekniklerine, hukuk ölçütlerine uygun yapılıp yapılmadığıdır” diyen Öztürk, “Kaybolma olayı araştırması ve arama çalışmaları medya önünde ve çok kalabalık köylü ve görevli gruplarıyla yapıldı. Bu yanlıştı. Çünkü çok sayıda insanın oluşu, köye gelişi, kalışı, arazide oluşu tüm delilleri yok edebilir ya da onların bıraktığı iz ve emareler delil araştırmasını ve tüm gerçeği değiştirebilirdi.