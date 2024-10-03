Özgür Özel bombayı patlattı İmamoğlu davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi durumunda yol haritalarının ne olacağının sorulması üzerine "Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun siyasi yasak istediği "ahmak" davasıyla ilgili karar merakla beklenirken Özel'in dün akşam yaptığı açıklamalar gündem oldu.

"Yargıtay aşaması kalacak"

"İmamoğlu siyasi yasak alırsa yol haritanız ne olacak?" sorusu üzerine Özel şunları söyledi:

"Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Davayla ilgili kanaatim şu. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak.

"Bu oyuna gelmeyelim"

Acaba İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi olamazsa kim olacak olursa o mu olacak tartışması içinde bizi tutmak isteyen bir akıl var bu oyuna gelmeyelim.

Ekrem Beyin bana kendi ifadeleriyle söylediği şu, 'İnsanlar bana, İstanbul’a bir 5 yıl daha hizmet etmem için görev verdiler. İstanbul’a odaklıyım. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum.' dedi. Bugün Mansur bey de benzer bir açıklama yaptı. 'Bizi bu tartışmaların içine çekiyorlar' diyor. Ekrem Bey bu konuda son derece somut ve net. İstanbul'da ikinci 5 yıla hazırlanıyor. Bu işin sonunda aday belirleneceğinde kime görev düşerse en doğru aday etrafında kenetleneceğiz."

Erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği iddialarına yalanlama

Par'ın, İmamoğlu'nun erkenden cumhurbaşkanı ilan edileceği iddialarıyla ilgili sorusuna Özel, "Böyle bir şey yok. Net. Ekrem bey de istemez bu doğru da olmaz." diye yanıt verdi.