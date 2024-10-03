Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ekim ayı kira artış oranı belli oldu.Abone ol
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ekim ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.
NTV'de yer alan habere göre Ekim ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 63,47 olmasının ardından yüzde 63,47 olarak uygulanacak.
Ekim ayı kira artış oranı hesaplama
Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde
Kira Artış Tutarı: 14 bin 598 TL
Yüzde 25 zam sınırlamasına göre kira zammı hesaplansaydı
Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 5 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 28 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 598 TL