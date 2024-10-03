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Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ekim ayı kira artış oranı belli oldu.

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Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ekim ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

NTV'de yer alan habere göre Ekim ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 63,47 olmasının ardından yüzde 63,47 olarak uygulanacak.

Ekim ayı kira artış oranı hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 

Kira Artış Tutarı: 14 bin 598 TL

Yüzde 25 zam sınırlamasına göre kira zammı hesaplansaydı

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 5 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 28 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 598 TL

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