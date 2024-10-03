BIST 9.071
DOLAR 34,18
EURO 37,85
ALTIN 2.904,42
HABER /  GÜNCEL

MGK bugün toplanıyor: Gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları

MGK bugün toplanıyor: Gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in bölgedeki saldırganlığı. Ayrıca, terörle mücadeledeki son durum da detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Abone ol

Ortadoğu'da yaşanan gerilimin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) olağanüstü olarak toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları ve İran-İsrail gerilimi masaya yatırılacak.

Saat 15.00'de başlayacak olan toplantıda, yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için atılabilecek diplomatik adımlar da MGK'nın gündeminde olacak.

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele. Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınacak. Toplantıda, FETÖ ve DAEŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

MGK
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa liginde Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
Borsa liginde Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
Donald Trump'ın mesajını gören Türk vatandaşı şok oldu: "Lan ne oluyor!"
Donald Trump'ın mesajını gören Türk vatandaşı şok oldu: "Lan ne oluyor!"
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Eğridir Gölü eylem planı devrede!
Eğridir Gölü eylem planı devrede!
Biden felaket planını ağzından kaçırdı! Desteklemiyorum diyerek duyurdu
Biden felaket planını ağzından kaçırdı! Desteklemiyorum diyerek duyurdu
Özgür Özel bombayı patlattı İmamoğlu davası
Özgür Özel bombayı patlattı İmamoğlu davası
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Serhat Akın: Kurşun yalnızca bana değil, Türk futboluna da atıldı
Serhat Akın: Kurşun yalnızca bana değil, Türk futboluna da atıldı
Bakanlık duyurdu: Oruç Reis gemisi cumartesi yola çıkacak
Bakanlık duyurdu: Oruç Reis gemisi cumartesi yola çıkacak
Şimşek'ten dar gelirliye 'konut projesi' müjdesi! Yeni çalışmalar yolda
Şimşek'ten dar gelirliye 'konut projesi' müjdesi! Yeni çalışmalar yolda
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan çırpınışları Özgür Özel'in tahtını salladı!
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan çırpınışları Özgür Özel'in tahtını salladı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi değişti