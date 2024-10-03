MGK bugün toplanıyor: Gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in bölgedeki saldırganlığı. Ayrıca, terörle mücadeledeki son durum da detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

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Ortadoğu'da yaşanan gerilimin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) olağanüstü olarak toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları ve İran-İsrail gerilimi masaya yatırılacak.

Saat 15.00'de başlayacak olan toplantıda, yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için atılabilecek diplomatik adımlar da MGK'nın gündeminde olacak.

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele. Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınacak. Toplantıda, FETÖ ve DAEŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.