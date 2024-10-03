Borsa liginde Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ, ocak-eylül döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi yılın 9 ayında yüzde 4,3 azalış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Fenerbahçe, yılın 9 ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra etkili transferler gerçekleştirdi. Fenerbahçe, transfer döneminde en dikkat çekici hamleyi teknik direktör seçiminde yaptı.

Geçen sezonu İsmail Kartal yönetiminde kupasız tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni döneme önemli bir isimle girme kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi.

Portekizli ünlü çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte bu görevi üstlenen 78'inci isim oldu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç da 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3'üncü kez başkanlığa seçilmişti.

Kulüp son dönemde Josef de Souza, Guiliano, Eljif Elmas, Vedat Muriç, Kim Min-Jae, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bonservis bedelleriyle başka kulüplere gönderdi. Sarı-lacivertli ekip, bu oyuncuların satışından 137,1 milyon avro bonservis bedeli kazandı.

Fenerbahçe, son olarak Kadıoğlu'nun 30 milyon avro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer edildiğini duyurmuştu.

Bu dönemde, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 11,4 arttı.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Analistler, bu yıl Galatasaray'ın Florya Tesisleri'nden Kemerburgaz'a taşınma projesinin de hisse fiyatını olumlu etkileyebileceğini belirtti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon bu başarısını yineledi.

Yılın 9 ayında yatırımcısına Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 40,5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 9,4 kaybettirdi.

2023-2024 sezonunda sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, geçen sezon teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamamıştı. Bu faktörler, Beşiktaş'ın borsadaki yıl genelindeki performansını da etkiledi.

Trabzonspor ise teknik direktör değişimine karşın Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç açıcı bir performans sergilemedi.

Kulüp, takımda 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş ile en kötü lig başlangıcını yaptı.

Spor şirketleri, geçen ay yatırımcısını üzdü

Spor şirketlerinin borsada geçen ay sergiledikleri performansa bakıldığında geçen ay Beşiktaş yüzde 23,2, Fenerbahçe yüzde 20,5, Trabzonspor yüzde 19,8, Galatasaray yüzde 5,8 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, eylül ayını 11 milyar 164 milyon 944 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 100 milyon lirayla Trabzonspor, 7 milyar 581 milyon 600 bin lirayla Galatasaray, 6 milyar 852 milyon lirayla Beşiktaş izledi.