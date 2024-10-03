iPhone 16 piyasaya çıkınca böyle oldu!

Apple iPhone 16'nın piyasaya çıkmasının ardından online alışveriş rehberi Cimri'de, iPhone 13'ün fiyat sorgulamaları yüzde 196 oranında artış gösterdi.

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Cimri'den yapılan açıklamaya göre, teknoloji ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanma, tüketicilerde farklı bir satın alma eğilimi yaratıyor.

Apple'ın uluslararası bir lansmanla dünyaya tanıttığı iPhone 16'nın piyasaya çıkmasının ardından, Apple dışındaki satıcıların fiyatlarında artış görüldü. Bu durum Türkiye'deki tüketici davranışlarına da yansıdı.

Apple iPhone 16'nın piyasaya çıkmasının ardından online alışveriş rehberi Cimri'de üç jenerasyon önce piyasaya sürülen iPhone 13'ün fiyat sorgulamalarında ise yüzde 196 oranında artış görüldü.