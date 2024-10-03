BIST 9.071
DOLAR 34,18
EURO 37,85
ALTIN 2.904,42
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone 16 piyasaya çıkınca böyle oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
iPhone 16 piyasaya çıkınca böyle oldu!

 Apple iPhone 16'nın piyasaya çıkmasının ardından online alışveriş rehberi Cimri'de, iPhone 13'ün fiyat sorgulamaları yüzde 196 oranında artış gösterdi.

Abone ol

Cimri'den yapılan açıklamaya göre, teknoloji ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanma, tüketicilerde farklı bir satın alma eğilimi yaratıyor.

Apple'ın uluslararası bir lansmanla dünyaya tanıttığı iPhone 16'nın piyasaya çıkmasının ardından, Apple dışındaki satıcıların fiyatlarında artış görüldü. Bu durum Türkiye'deki tüketici davranışlarına da yansıdı.

Apple iPhone 16'nın piyasaya çıkmasının ardından online alışveriş rehberi Cimri'de üç jenerasyon önce piyasaya sürülen iPhone 13'ün fiyat sorgulamalarında ise yüzde 196 oranında artış görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
183 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya bastı trompet çaldı
183 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya bastı trompet çaldı
Bakan Kurum talimat vermişti! Eğirdir Gölü eylem planı devrede
Bakan Kurum talimat vermişti! Eğirdir Gölü eylem planı devrede
Aziz Sancar'ın "beyin kanseri" çalışması 2 yıl insanlarda da denenecek
Aziz Sancar'ın "beyin kanseri" çalışması 2 yıl insanlarda da denenecek
Mezarı açıldı! Cem Garipoğlu düğümü bugün çözülüyor!
Mezarı açıldı! Cem Garipoğlu düğümü bugün çözülüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
MGK bugün toplanıyor: Gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları
MGK bugün toplanıyor: Gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları
Borsa liginde Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
Borsa liginde Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
Donald Trump'ın mesajını gören Türk vatandaşı şok oldu: "Lan ne oluyor!"
Donald Trump'ın mesajını gören Türk vatandaşı şok oldu: "Lan ne oluyor!"
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Eğridir Gölü eylem planı devrede!
Eğridir Gölü eylem planı devrede!
Biden felaket planını ağzından kaçırdı! Desteklemiyorum diyerek duyurdu
Biden felaket planını ağzından kaçırdı! Desteklemiyorum diyerek duyurdu
Özgür Özel bombayı patlattı İmamoğlu davası
Özgür Özel bombayı patlattı İmamoğlu davası