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Üniversiteli Elif Nur'dan üzüntüye boğan haber! Dersten çıktıktan sonra...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üniversiteli Elif Nur'dan üzüntüye boğan haber! Dersten çıktıktan sonra...

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören Elif Nur Aydın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Dersten çıktığı sırada fenalaşan Elif Nur Aydın (25), binanın önünde aniden yere düştü.

Öğrencinin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı, cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

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