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Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi

Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

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Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri çalışması sürüyor.

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