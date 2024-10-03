Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de başlıyor

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5 Ekim cumartesi günü başlıyor. Açılış töreninin sunuculuğunu Sedef Avcı üstlenirken Serhat Kılıç da sahne gösterisiyle gecedeki yerini alacak. Festival, 12 Ekim'e kadar devam edecek.

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Türkiye'nin en saygın film festivallerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 5 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış gecesi, geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak.

Açılış töreninden önce her yıl olduğu gibi seyircilerin hayranı oldukları isimlerle buluşmasını sağlayan kortej oluşturulacak.

Türk ve dünya sinemasından birçok yapımın sinemaseverlerle buluştuğu festivalin Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığını, yönetmen Ferzan Özpetek yapacak. Jüri koltuğunda Özpetek'in yanı sıra Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede oturuyor.

Açılış töreninde usta oyuncular Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e Onur Ödülü verilirken sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli de Başarı Ödülleri’nin sahibi olacak.