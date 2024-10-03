BIST 9.127
DOLAR 34,16
EURO 37,82
ALTIN 2.908,08
HABER /  GÜNCEL

Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de başlıyor

Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de başlıyor

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5 Ekim cumartesi günü başlıyor. Açılış töreninin sunuculuğunu Sedef Avcı üstlenirken Serhat Kılıç da sahne gösterisiyle gecedeki yerini alacak. Festival, 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Abone ol

Türkiye'nin en saygın film festivallerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 5 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış gecesi, geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak.

Açılış töreninden önce her yıl olduğu gibi seyircilerin hayranı oldukları isimlerle buluşmasını sağlayan kortej oluşturulacak.

Türk ve dünya sinemasından birçok yapımın sinemaseverlerle buluştuğu festivalin Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığını, yönetmen Ferzan Özpetek yapacak. Jüri koltuğunda Özpetek'in yanı sıra Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede oturuyor.

Açılış töreninde usta oyuncular Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e Onur Ödülü verilirken sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli de Başarı Ödülleri’nin sahibi olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Üniversiteli Elif Nur'dan üzüntüye boğan haber! Dersten çıktıktan sonra...
Üniversiteli Elif Nur'dan üzüntüye boğan haber! Dersten çıktıktan sonra...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bölgesel savaş' mesajı! "TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bölgesel savaş' mesajı! "TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir"
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi
İlk TEKNOFEST'ten bu yana yarışmacı sayısı 80 kat arttı
İlk TEKNOFEST'ten bu yana yarışmacı sayısı 80 kat arttı
iPhone 16 piyasaya çıkınca böyle oldu!
iPhone 16 piyasaya çıkınca böyle oldu!
183 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya bastı trompet çaldı
183 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya bastı trompet çaldı
Bakan Kurum talimat vermişti! Eğirdir Gölü eylem planı devrede
Bakan Kurum talimat vermişti! Eğirdir Gölü eylem planı devrede
Aziz Sancar'ın "beyin kanseri" çalışması 2 yıl insanlarda da denenecek
Aziz Sancar'ın "beyin kanseri" çalışması 2 yıl insanlarda da denenecek
Mezarı açıldı! Cem Garipoğlu düğümü bugün çözülüyor!
Mezarı açıldı! Cem Garipoğlu düğümü bugün çözülüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
MGK bugün toplanıyor: Gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları
MGK bugün toplanıyor: Gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları
Borsa liginde Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
Borsa liginde Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta