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Kuveyt Türk'ten üniversiteli gençlere önemli avantajlar

Kuveyt Türk'ten üniversiteli gençlere önemli avantajlar

Kuveyt Türk, Kuveyt Türk Kampüs programıyla üniversiteli gençlere önemli avantajlar sunuyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampüs programı, 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine altın puan, alışverişte indirim, alışveriş sonrası iade gibi katkılar sağlıyor. Kuveyt Türk Mobil üzerinden başvuru alan kampüs programıyla Kuveyt Türk, gençlere dijital bir deneyim sunuyor.

Kuveyt Türk, öğrencilere özel hazırladığı Sağlam Kart Kampüs'ü de gençlere ücretsiz sunuyor.

Üniversiteli öğrencilere avantajlı kampanyalar sunuluyor

İlk kez Kuveyt Türk müşterisi olan 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri, Sağlam Kredi Kartları ile yaptıkları 500 lira ve üzeri ilk e-ticaret harcamalarında 250 lira altın puan kazanıyor. Kampüslüler, Sağlam Kart Kampüs veya Sağlam Kart Genç ile market ve restoran harcamalarında her ay yüzde 10 indirim elde ediyor. Kampüslüler, Sağlam Kredi Kartları ile yapılan tüm harcamalarda yüzde 10 altın puan kazanıyor. Kampüslüler, ayda 3 kez tüm yurt içi banka ATM’lerini ücretsiz kullanabiliyor. Kampüslüler, "Arkadaşını Getir, 250 Lira Kazan" kampanyası kapsamında davet ettiği 20 arkadaşının müşteri olması durumunda toplamda 5 bin lira kazanabiliyor. Kampüslüler, döviz ve kıymetli maden işlemlerinde özel kur avantajıyla işlem yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Rotamız dijital, odağımız insan yaklaşımı doğrultusunda vizyoner, yenilikçi ve ilham veren çalışmalara imza atmaya gayret ediyoruz. Özellikle gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yeni avantaj ve fırsatlar dünyası 'Kampüs' programını hayata geçiriyoruz. Gençlerimize sağladığımız her destek, ülkemizin geleceğine katkı sağlamak anlamına geliyor. Gençlerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve özgün yaklaşımlarla yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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