Narin Güran soruşturması genişletildi: Eş zamanlı baskın

Diyarbakır'da Kuran Kursu'ndan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cesedi dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın yakınlarının Gönenli Köyü ve oğlunun yaşadığı Çarıklı beldesindeki evlere eş zamanlı baskın yapıldı.

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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran soruşturması genişletildi.

Cinayet günü küçük kızı gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağında bulunduğu saatlerde farklı 2 kişinin daha olay yerinde tespit edildiği görüntülerle ilgili TÜBİTAK’ın hazırlayacağı bilirkişi raporu beklenirken, jandarma timleri komşu köylerde bazı evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Tavşantepe Köyü'ne komşu olan Gönenli Köyü ile Çarıklı beldesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın birinci derece yakınları, akrabaları ile oğlunun evine baskın gerçekleştirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararıyla evlerde arama yapan jandarma bazı dijital materyaller ile delil niteliği taşıyabilecek şüpheli görülen bazı eşyalara incelenmek üzere savcılığın talimatıyla el koydu.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin’in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi A.B’nin köyde bulunduğu kaydedildi.

Buna dair tanık ifadeleri ve bazı kamera görüntüleri olduğu bildirildi.

Bahtiyar’ın ağabeyinin olay gününden sonraki günlerde de köyde arama faaliyetlerini yakından takip ettiği, askerlerin hangi yöne doğru arama yaptıklarını sürekli takip ettiği, küçük kızın ailesi ve akrabalarına sık sık, “Askerler nereye baktılar. Dereye de baktılar mı? Nereler arandı, bir şey bulabilmişler mi?” şeklinde tedirgin ve şüpheli tavırlar sergilediği kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar’ın eşinin de, küçük kızın kaybolmasından sonra köyde sürekli olarak, “Biz zaten gidiyoruz buralardan. İstanbul’a yerleşeceğiz” şeklinde sözler sarf etmiş olması nedeniyle komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait eve baskınların düzenlendiği bildirildi.