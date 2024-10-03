BIST 9.127
DOLAR 34,16
EURO 37,82
ALTIN 2.908,08
HABER /  GÜNCEL

Sinan Ateş'in ablasına saldıran şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sinan Ateş'in ablasına saldıran şüpheli tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın celse arasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve yanındakilere saldıran şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yargılanma sırasında verilen arada, kurum ana girişi nizamiyesi karşısında bulunan kafeteryada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ile yanındakiler S.A.Y., M.K. ve B.G.'ye yönelik yaralama olayı yaşandığı hatırlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli M.C.K'nin, ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran soruşturması genişletildi: Eş zamanlı baskın
Narin Güran soruşturması genişletildi: Eş zamanlı baskın
Kuveyt Türk'ten üniversiteli gençlere önemli avantajlar
Kuveyt Türk'ten üniversiteli gençlere önemli avantajlar
L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama
L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama
Kerem Aktürkoğlu Benfica'da fırtına gibi esiyor
Kerem Aktürkoğlu Benfica'da fırtına gibi esiyor
Yozgat'ta baba dehşeti! Çıkan tartışma feci bitti
Yozgat'ta baba dehşeti! Çıkan tartışma feci bitti
Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de başlıyor
Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de başlıyor
Üniversiteli Elif Nur'dan üzüntüye boğan haber! Dersten çıktıktan sonra...
Üniversiteli Elif Nur'dan üzüntüye boğan haber! Dersten çıktıktan sonra...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bölgesel savaş' mesajı! "TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bölgesel savaş' mesajı! "TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir"
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi
İlk TEKNOFEST'ten bu yana yarışmacı sayısı 80 kat arttı
İlk TEKNOFEST'ten bu yana yarışmacı sayısı 80 kat arttı
iPhone 16 piyasaya çıkınca böyle oldu!
iPhone 16 piyasaya çıkınca böyle oldu!
183 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya bastı trompet çaldı
183 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya bastı trompet çaldı