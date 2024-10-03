İyi Parti'de rüzgar durulmuyor! Bir toplu istifa daha

İYİ Parti’deki istifa ve ayrılık dalgaları sürüyor. Şırnak'ta İYİ Parti Cizre İlçe Başkanı Gıyasettin Kayaalp'in ardından Kayseri'de aralarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili, meclis üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin de bulunduğu 8 kişi daha İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

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Geçen günlerde İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifaları ile sarsılan partinin Şırnak ilçe örgütünde de peşi sıra ayrılıklar gelmişti. Bu kez de yine Şırnak'ta İYİ Parti Cizre İlçe Başkanı olarak görev yapan Gıyasettin Kayaalp, istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayaalp, istifasını şu sözlerle duyurdu:

"2017 yılından itibaren dava bilinci ile şerefle yürütmekte olduğum İyi Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinden, gördüğümüz lüzum üzerine, bugün itibari ile yönetimimle berber istifa etmiş bulunmaktayız kamuoyuna önemle duyurulur saygılarımla."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Şahin Ülker, kendisi ile birlikte Talas Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Bülbül, Yaşar Tuğrul Ercan, Mücahit Kısmet, Bünyamin Türkmen, Kurucu Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu eski Başkanı Mazhar Polat, Kocasinan Başkan Yardımcısı ve İl Disiplin Kurulu Üyesi Ayşegül Çakmak, İl Disiplin Kurulu Üyesi Abdullah Özsuveren'in İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ülker, bağımsız olarak devam edeceklerini söyleyerek, "Katıldığımız günden bugüne kadar vatandaşlarımız için mücadele verdiğimiz partimizde ne yazık ki kişisel ikbal peşinde olanların etkisiyle çalışmalarımıza gereken desteği bulamadık. Yerelde ve genel merkezde vatandaşlarımızın taleplerine cevap verecek bir yapı oluşturulacağına dair inancımızı kaybettik. Bu şartlar altında vatandaşlarımızın hakkını daha güçlü savunabilmek adına mevcut partimizden istifa ederek yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bu karar daha adil, şeffaf ve vatandaşın yanında olan bir siyaset için atılmış bir adımdır" dedi.

İYİ Parti’de 2023 yılından bugüne istifaların ardı arkası kesilmedi. Birçok il ve ilçe örgütüne üye olan isim partiden istifa ederken, partinin kurucuları arasında yer alan Koray Aydın ve partide önemli görevde bulunan isimler partisinden istifa etmişti. Ayrıca yakın zamanda birçok milletvekili istifası da yaşandı,

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, CHP’ye katılmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AK Parti’ye katılmıştı.