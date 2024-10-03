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Yeni yayın döneminde yeni güzellikler! Sesimizin daha çok çıkması için yapılacak tek şey!

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV ekranlarında cuma akşamları izleyicileri ile buluşuyor. "Desteğinizi bekliyorum" diyen Özışık, "O zaman sesim gür çıkar" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Hadi Özışık, yeni yayın dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekol TV ekranlarında cuma akşamları izleyicileri ile buluşacağı müjdesini veren Özışık, bunun dışında her gün YouTube kanalında Perde Arkası'nda canlı yayında saat 18.00'de programlarına başlayacağını duyurdu.

Ekol TV yayınına ilişkin de Özışık, "Orada program yapacağız, misafir olarak gideceğim programlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

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